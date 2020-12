Sigismondo d’oro, mercoledì 23 dicembre la premiazione in diretta streaming

Attualità

Rimini

| 14:28 - 21 Dicembre 2020

Ospedale "Infermi" di Rimini.

Sarà trasmessa in streaming sui canali YouTube e Facebook del Comune di Rimini la cerimonia di consegna del Sigismondo d’oro 2020, assegnato quest’anno al presidio sanitario territoriale, Ospedale ‘Infermi’ di Rimini, alla sceneggiatrice e produttrice televisiva e cinematografica Laura Paolucci e al manager d’azienda e amministratore delegato del Fondo Strategico Italiano Maurizio Tamagnini.



La cerimonia, trasmessa in diretta dal Teatro Galli e organizzata con il sostegno di Ieg, si terrà mercoledì 23 dicembre alle ore 19. La necessità di adempiere alle norme per il contrasto alla diffusione del Covid diventa dunque un’opportunità, per ampliare la partecipazione anche fuori dalle sale comunali e rendere ancora più intenso un momento di comunità quest’anno particolarmente sentito.



Sarà possibile seguire la cerimonia di consegna collegandosi alla pagina Facebook dell’Ente o sul canale YouTube.