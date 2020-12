Attualità

Riccione

| 14:27 - 21 Dicembre 2020

La biblioteca di Riccione.

La biblioteca comunale di Riccione rimarrà chiusa al pubblico nei giorni 24 e 31 dicembre, 2 e 5 gennaio. In tutti gli altri giorni: 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio la biblioteca sarà aperta con il consueto orario sia per Il servizio di prestito librario che per l’accesso alle sale studio (solo studio individuale, su prenotazione telefonica In base alle vigenti disposizioni (DPCM 3 dicembre 2020), la Biblioteca comunale di Riccione assicura il prestito librario in presenza e il rientro dei libri; l’accesso in presenza alla sezione Prime letture (bambini 0-9) per la scelta dei libri, ma non per la permanenza e la lettura in sala; l’accesso alle sale di studio solo per lo studio individuale e su prenotazione telefonica o via e-mail. Per consentire la migliore rotazione delle postazioni di studio, ad ogni utente è consentita una sola prenotazione giornaliera (mattino o pomeriggio), che dovrà pervenire entro le ore 12 del giorno precedente a quello richiesto. Rimangono purtroppo ancora interdette le postazioni internet fisse e la consultazione di riviste e i quotidiani.



I libri che riconsegnati dai lettori vengono mantenuti in “quarantena” per sette giorni prima di essere riammessi al prestito. Per accedere alla biblioteca e alle sale è obbligatorio l’uso della mascherina e del gel per le mani, con dispenser posti, oltre che all’ingresso e nei bagni, in diversi punti della biblioteca. In postazioni ben visibili, inoltre, gli utenti troveranno spruzzatori di liquido disinfettante e carta a strappo per l’auto-pulizia delle superfici di appoggio.