Coronavirus San Marino: tre nuovi casi positivi, tra le persone positive, 8 in terapia intensiva

Attualità

Repubblica San Marino

| 14:20 - 21 Dicembre 2020

Coronavirus, i dati di San Marino del 21 dicembre.

Sono tre i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore nella Repubblica di San Marino, quattro sono i guariti.

Il numero totale di persone contagiate individuate, invece, dall’inizio della pandemia fino alla mezzanotte di ieri è di 2.135, di cui: 313 positivi (148 donne e 165 uomini), 55 decessi e 1.767 guariti.

Sono 289 le persone positive al virus Sars-Cov2 in isolamento presso il proprio domicilio.

Tamponi eseguiti 23.520 tamponi. Sono 297 le persone in quarantena, tra cui 2 rappresentanti delle FF. OO. e 4 sanitari.

Tra le persone positive al nuovo coronavirus, a questa mattina 28 risultano ricoverate all’Ospedale di Stato. Di queste, 20 si trovano nel Reparto Covid e nelle stanze di isolamento in Medicina e 8 in Terapia Intensiva (a cui si aggiungono 2 pazienti non Covid nelle camere risveglio del Blocco Operatorio).