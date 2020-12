Un albero di Natale speciale nel centro di San Giovanni

Attualità

San Giovanni in Marignano

| 14:04 - 21 Dicembre 2020

La vetrina della macelleria di Vincenzo Mattioli situata in centro storico.

È un Natale ricco di gesti solidale quello marignanese. Quest'anno davvero delicato ha risvegliato ancora di più il valore dei gesti e molte realtà private e associative stanno collaborando per sostenersi. Ha destato tantissima gratitudine il gesto di Vincenzo Mattioli ex titolare dell’omonima Macelleria, situata in centro storico, che ha messo a disposizione la sua vetrina a favore dell'allestimento di un albero di Natale davvero speciale, come lo sono i ragazzi ed i volontari dell'associazione Davide Pacassoni.



L'albero è costituito da fotografie scattate dal gruppo stesso nel corso di un progetto sulle autonomie di bambini e ragazzi diversamente abili che l'Associazione svolge tutti i mercoledì pomeriggio.



Nello specifico l'esperienza mira all'acquisizione da parte dei ragazzi di competenze sull'utilizzo delle tecnologie, utile in questo periodo per favorire tutte le esperienze a distanza. Il tutto coniugato con la conoscenza del proprio paese, grazie ad uscite itineranti specifiche in occasione delle quali sono state scattate le fotografie.



Ne è derivato un albero di Natale davvero unico, che coinvolge e trasmette il senso ed il valore di un progetto davvero completo che rende i partecipanti protagonisti della loro vita e di quella del proprio paese.



I volontari, i bambini e i ragazzi dell’Ass. Pacassoni hanno partecipato con le loro creazioni anche agli addobbi in Piazza Silvagni e con il loro video hanno preso parte al Villaggio degli Elfi.



Oggi, inoltre, sulla pagina della Biblioteca, sono usciti gli speciali auguri di Natale del gruppo di Teatro delle Diverse Abilità, grazie all’estro di Virginia Spadoni del Teatro dei Cinquequattrini. Il video.



"Una presenza trasversale, intensa, vivace, che insegna tantissimo e che indica la strada per un Natale autentico, di valore e di ideali nobili. Grazie a tutti i ragazzi e agli operatori che con il loro coinvolgente entusiasmo ci insegnano un atteggiamento sempre positivo nei confronti della vita e degli altri. Un bellissimo gesto anche da parte di Vincenzo Mattioli, che ha saputo cogliere la bellezza di questa proposta".