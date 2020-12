Il 25 dicembre Bellaria-Igea Marina canta il suo natale

Eventi

Bellaria Igea Marina

| 13:52 - 21 Dicembre 2020

Nel giorno del Santo Natale la fondazione Verdeblu porta nelle case dei bellariesi e di tutti gli affezionati ospiti ed amici di Bellaria Igea Marina, il calore del Natale con la musica e tante sorprese. L’evento si svolgerà alle 17 online, attraverso la pagina Facebook del Comune.



Durante la trasmissione sarà possibile scambiarsi gli auguri in diretta e assistere ad uno spettacolo canoro e a interessanti momenti di intrattenimento: un collegamento con un ospite speciale dalla Francia; la premiazione di tre artisti vincitori dell’edizione “Presepi nei tini” 2019-2020 e per i più piccoli, la lettura delle letterine più belle, imbucate dai bambini nelle buchette rosse di Babbo Natale vicino alla Snow Globe e all’Albero dei Desideri. Non mancherà l’incursione online di un personaggio artistico, conosciuto in tutt’Italia, il quale essendo legato alla città Panziniana ci teneva a fare i propri auguri.



Protagonista la musica, con le voci di cantanti di Bellaria: Darma, i Fosfena, Marino Gori, accompagnati dal maestoso sax di Luca Quadrelli e dalla tastiera magica di Andrea Bolognesi. Mattatore e collante della giornata il poliedrico Andrea Prada. Parteciperà il sindaco Filippo Giorgetti e il presidente della fondazione Verdeblu Paolo Borghesi. La cornice sarà lo storico Teatro Astra, allestito per l’occasione in uno studio televisivo: il 25 dicembre aprirà virtualmente le sue porte per accogliere e festeggiare assieme.