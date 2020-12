Incubo antenna, l'amministrazione di Coriano incontra i cittadini di via della Grotta

Attualità

| 13:34 - 21 Dicembre 2020

L'incontro dell'amministrazione Spinelli con i rappresentanti di via della Grotta a Coriano.



Sabato 19 dicembre la sindaca Domenica Spinelli ha ricevuto una rappresentanza di cittadini residenti in prossimità di via della Grotta a Coriano, preoccupati per la possibilità di spostamento dell’antenna WindTre dal sito dietro al cimitero a quello ritenuto idoneo nel parcheggio della strada. I residenti hanno promosso una raccolta firme manifestando preoccupazione rispetto alle emissioni elettromagnetiche del ripetitore in una zona, come quella, densamente frequentata da giovani e bimbi e in presenza non soltanto di abitazioni ma anche di un parco pubblico.



L’amministrazione comunale, pur avendo ricevuto disponibilità da parte di WindTre allo spostamento dell'antenna previo apposito accordo, effettuerà delle indagini sui valori dell’ impatto elettromagnetico del territorio derivante dagli impianti già esistenti per raggiungere la soluzione che porti alla minimizzazione dell’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici.