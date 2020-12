La sfida del 2021 per il Cna Rimini: tenere in piedi le piccole imprese

Attualità

Rimini

| 13:29 - 21 Dicembre 2020

Una protesta simbolica del Cna Rimini.



Artigiani, commercianti, pubblici esercizi riminesi sono aggrappati alla speranza che il 2021 rappresenti l'inizio di una ripresa economica e di una stagione di riforme volte ad una vera semplificazione. Di qui alcune proposte del Cna locale alle amministrazioni comunali per sostenere la ripresa delle piccole imprese.





Ristori senza burocrazia

Alleggerire i processi decisionali e semplificare le procedure a tutti i livelli. Anche semplicemente per la gestione dei ristori a livello locale adottare misure semplici, favorire autocertificazioni adottando protocolli di controllo successivo.



Affitti calmierati

Ripopolare commercialmente i centri storici e naturali deve diventare una missione a favore della comunità. Il vero costo non più sopportabile per i bilanci delle imprese è legato all’affitto: occorrono misure straordinarie, dalla regia di un protocollo/accordo con i proprietari al sostegno vero e proprio che consenta di calmierare questa voce di spesa non solo per le attività nei centri storici.



Tax free three

Sostenere l’avvio d’impresa con riconoscimento di un contributo a fondo perduto una tantum calcolato sui costi di avvio sostenuti (beni strumentali, utenze, affitto, spese impianto e costituzione). Questa misura, già presente in diversi Comuni, andrebbe adottata da tutte le amministrazioni e semplificata. In aggiunta, esonerare per i primi tre anni di vita dalla tassa sui rifiuti, quella sul suolo pubblico, quella sulla pubblicità e sulle addizionali, può diventare un aiuto concreto per favorire la nascita e i primi complicatissimi anni di vita di un’impresa.

No ranzioni, sì rateiazzazioni

Per tutto il 2021 sulle forme di tassazione locale prevedere l’annullamento delle sanzioni per i ritardati pagamenti e forme straordinarie di rientro rateizzato senza interessi.



Reti digitali ed economia green

Un programma di investimenti pubblici nelle reti a fibra ottica dei poli produttivi e la semplificazione dei procedimenti per il rilascio delle concessioni edilizie, devono essere alla base dei programmi di tutte le amministrazioni, dalle locali alle regionali.



Lavoro d'impresa

Le tante e giuste risorse destinate oggi al sostegno sociale di prima necessità possono essere in parte destinate anche a diminuire in modo consistente il costo del lavoro. A tal proposito sarebbe utile sostenere strumenti già esistenti che perseguono proprio questo obiettivo, come il Fondo per il lavoro della Caritas diocesana.