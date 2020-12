Le Storie piccole piccole di Zia Natalina in diretta Facebook con la biblioteca di Riccione

Eventi

Riccione

| 13:24 - 21 Dicembre 2020

Zia Natalina domani alla biblioteca online di Riccione.



Martedì 22 dicembre alle 17.30 in diretta dalla pagina Facebook della biblioteca comunale di Riccione e successivamente sul canale Youtube un appuntamento per grandi e piccini con le storie di Natale di Zia Natalina a cura di Alessia Canducci.



Zia Natalina ritorna nella biblioteca, che è quasi la sua seconda casa, per raccontare e leggere le storie di Casa natale anche se non potrà incontrare di persona le bambine e i bambini. Grazie alla magia (e alla tecnologia) può comunque venire in biblioteca e da qui entrare nelle case dei piccoli lettori di storie e delle loro famiglie.