Santarcangelo: la tessera di socio onorario Pro Loco 2020 a Giorgio Pecci

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:18 - 21 Dicembre 2020

Il momento della consegna della tessera di socio onorario Pro Loco 2020.

Si è svolta questa mattina (lunedì 21 dicembre) in Municipio la consegna della tessera di socio onorario Pro Loco 2020 e delle targhe ai collaboratori del Comune andati in pensione nel corso di quest’anno.



La sindaca Alice Parma e il presidente dell’associazione Filiberto Baccolini, insieme all’assessore al Turismo Emanuele Zangoli, hanno conferito la tessera di socio onorario della Pro Loco 2020 a Giorgio Pecci, con la seguente motivazione: per l’impegno nella Pubblica Amministrazione come assessore, consigliere comunale e provinciale; per l’attività di lunga data nella Pro Loco da volontario, consigliere, vice e infine presidente; per la passione e la costanza con cui si è dedicato a Santarcangelo, non ultimo da presidente del Centro sociale Franchini.



Nel corso della mattinata, inoltre, la sindaca ha incontrato i collaboratori del Comune andati in pensione nel 2020, consegnando loro una targa in segno di ringraziamento da parte della città: presenti Lucilla Bernardi (ufficio Tributi), Luisa Mauri (ufficio Economato), Maurizio Mulazzani (Sportello unico per l’edilizia), Dolores Palazzi (Sportello al cittadino), Stefano Pellizzola (posizione organizzativa dei Servizi amministrativi), Alessandro Petrillo (dirigente del settore Amministrazione) e Alda Sancisi (educatrice del nido d’infanzia).