Vandali e aspiranti ladri prendono di mira tre scuole di Rimini: indagano i carabinieri

Rimini

12:14 - 21 Dicembre 2020

I carabinieri di Rimini di fronte a una delle scuole colpite dai vandali.



Sono ben tre le scuole di Rimini prese stavolta di mira da aspiranti ladri, campeggiatori abusivi e deplorevoli vandali. Tre gli episodi distinti che potrebbero fare capo anche a gruppi diversi tra loro. Tutti avvenuti nel fine settimana appena trascorso.



Il primo episodio all'istituto compresivo Di Duccio a Miramare di Rimini, dove un gruppo ha sfondato una porta e si è messo a bivaccare nelle aule. Come accertato lunedì dai carabinieri, niente è stato rubato.



Danneggiamenti invece all'asilo Doremi di via Euterpe dove ignoti hanno preso a sassate le finestre rompendo i vetri. Sempre in via Euterpe è stata colpita la scuola Bertola da parte di un aspirante ladro. Le indagini sono ancora in corso: potrebbe trattarsi di gruppi diversi.