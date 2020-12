Valmarecchia: la pandemia non ferma i commercianti, un video per sostenere gli acquisti

Attualità

Novafeltria

| 20:21 - 20 Dicembre 2020

Il 2020 si è fermato, i commercianti del territorio della Valmarecchia no. È un messaggio chiaro e sereno quello lanciato dagli esercenti nel video natalizio natalizio per promuove l’acquisto nei negozi e nelle piccole realtà commerciali e artigianali del territorio.



Quest'anno abbiamo scelto di augurarvi buone feste - spiegano - con un messaggio in sostegno ai nostri piccoli negozi e botteghe. Ci siamo uniti a commercianti, agli artigiani e ai produttori della Valmarecchia perchè riteniamo che la chiave della vita delle nostre piccole città risieda proprio in queste attività. Questo Natale ricordiamoci di sostenere i piccoli negozi sotto casa, in questo modo possiamo garantire un presidio importante ed indispensabile nei nostri piccoli centri.