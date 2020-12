Basket B, RivieraBanca infila il poker: battuta nel testa a testa Oleggio 67-60

Sport

Rimini

| 20:10 - 20 Dicembre 2020

Dopo una battaglia durata 40 minuti con le squadre punto a punto, Rimini la spunta su Oleggio 67-60. Quarta vittoria per i biancorossi di Massimo Bernardi.

Primo tempo a favore degli ospiti avanti di 4 punti (15-19). Dopo un inizio di secondo quarto molto complesso i biancorossi si rifanno sotto e vanno in pausa lunga con una lunghezza di svantaggio (47-45). Nel terzo tempo Rimini di nuovo avanti 47-45.

Nell’ultima frazione testa a testa fino alle battute finali. Sul 55-50, Da Ros infila sei punti di fila e riporta avanti Oleggio (55-56), poi commette fallo e manda Broglia in lunetta (57-56). Bedetti commette fallo antisportivo e Pilotti realizza un libero (58-56), Simoncelli fallisce la bomba poi lascia il campo per falli. De Ros fa impatta (58-58) poi Bedetti con canestro e fallo porta Rimini sul +3 (61-58) a 1″27. A 29” dalla fine Oleggio sbaglia, Crow non fallisce i due liberi (63-58). Su fallo di Bedetti ospiti in lunetta con Da Ros (63-60), ma ancora Crow non sbaglia dalla lunetta e poi segna il canestro del 67-60 finale.

Rimini ha tirato male da tre (4/26) con 18/35 da due e ha avuto 19/32 ai liberi. Ha vinto nettamente

il duello sotto le plance (53 contro 42 rimbalzi). Anche Oleggio ha tirato male (9/30 da due e 9/31 da tre). De Ros mvp del match. A favore di Oleggio il saldo palle perse/recuperate (-10 per Rimini contro -3 ospite)

Il tabellino

RIVIERABANCA: Bedetti 15, Crow 14, Rinaldi 6, Simoncelli 4, Mladenov 2, Moffa 12, Rossi, Ambrosin 7, Broglia 7. Ne. Semprini, Riva.

OLEGGIO: Somaschini 7, De Ros 23, Ielmini 5, Airaghi 3, Negri 2, Boglio 1, Giacomelli 8, Pilotti 5, Romano 6 Ne. Ferrari, Ghigo, Okeke.