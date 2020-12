Meteo: sul riminese cieli nuvolosi. Natale più freddo, pioggia e neve

Attualità

| 17:59 - 20 Dicembre 2020

Foto Centro Meteo Emilia Romagna.



Condizioni meteorologiche che non varieranno particolarmente nella prima parte di settimana, mentre da giovedì 24 dicembre si avvicinerà una saccatura al bacino del mediterraneo, la quale apporterà tempo perturbato nelle giornate di Natale e S.Stefano.



Previsioni per i prossimi giorni a Rimini e provincia

Emissione del 20/12/2020 ore 18:00



Lunedì 21 dicembre 2020

Stato del cielo: molto nuvoloso o coperto, con tendenza ad attenuazione della nuvolosità tra pomeriggio e sera.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 5°C e 9°C, massime comprese tra 10°C e +11°C.

Venti: deboli occidentali.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: molto alta.



Martedì 22 dicembre 2020

Stato del cielo: nuvolosità variabile con schiarite anche ampie, specie su pianura e costa. Nubi in nuovo aumento nel corso della serata.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 5°C e 7°C, massime comprese tra 9°C e 11°C.

Venti: deboli occidentali.

Mare: quasi calmo.

Attendibilità: molto alta.



Mercoledì 23 dicembre 2020

Stato del cielo: da nuvoloso a molto nuvoloso, fino a coperto nelle ore serali.

Precipitazioni: assenti.

Temperature: minime comprese tra 4°C e 7°C, massime comprese tra 9°C e 13°C.

Venti: dai quadranti meridionali, moderati da sud-ovest sui rilievi, deboli altrove.

Mare: poco mosso.

Attendibilità: alta.



Linea di tendenza: una saccatura in movimento verso il bacino del Mediterraneo favorirà locale instabilità nella giornata di giovedì 24 dicembre, seppur col territorio riminese che rimarrà ai margini. Nel corso del 25 dicembre assisteremo a un progressivo peggioramento, con tempo perturbato anche nelle giornate di sabato 26 e domenica 27 dicembre. Le precipitazioni potranno risultare di moderata intensità o anche a carattere di rovescio, con ritorno della neve fino a quote di alta collina. Ventilazione da sud-ovest inizialmente, in repentina rotazione da nord-est con raffiche di burrasca lungo la costa. Temperature in decisa flessione, su valori inferiori alla media del periodo.



