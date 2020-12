Coronavirus Rimini: 169 nuovi casi e due decessi, ricoveri stabili

Attualità

Rimini

| 15:26 - 20 Dicembre 2020

A Rimini dati sul contagio da nuovo coronavirus in linea con i giorni scorsi: 169, di cui 93 sintomatici e 76 asintomatici. Due i decessi comunicati per la nostra provincia: un 60enne e una 85enne. In regione sono stati 60. I nuovi casi sono 1.751 in più, su un totale di 11.661 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri è dell'15%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.722 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 87.594.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTESIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 60.916 (-31 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 57.863 (-59), il 95% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 201 (-5 rispetto a ieri, 0,3% del totale), 2.852 quelli negli altri reparti Covid (+33, 4,7% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 14 a Parma (invariato), 19 a Reggio Emilia (-2), 36 a Modena (-2), 52 a Bologna (-4), 7 a Imola (+2), 16 a Ferrara (+1), 17 a Ravenna (-1), 3 a Forlì (invariato), 1 a Cesena (invariato) e 20 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 14.348 a Piacenza (+80 rispetto a ieri, di cui 34 sintomatici), 12.282 a Parma (+93, di cui 60 sintomatici), 21.761 a Reggio Emilia (+235, di cui 101 sintomatici), 28.452 Modena (+261, di cui 174 sintomatici), 30.699 a Bologna (+346, di cui 169 sintomatici), 4.947 casi a Imola (+84, di cui 25 sintomatici), 7.979 a Ferrara (+169, di cui 33 sintomatici), 11.174 a Ravenna (+147, di cui 62 sintomatici), 5.439 a Forlì (+38, di cui 27 sintomatici), 5.240 a Cesena (+129, di cui 81 sintomatici) e 13.272 a Rimini (+169, di cui 93 sintomatici).