Volley, Dinamo Pallavolo Bellaria: due giovani per arricchire il settore giovanile

| 13:16 - 20 Dicembre 2020

I due giovani del Bellaria.

Il covid non ferma l’entusiasmo della Dinamo Pallavolo Bellaria che, nonostante questo grigio periodo, continua a lavorare per migliorare il proprio settore giovanile dove ripone speranze, entusiasmo e passione.

La società di patron Pozzi infatti, ha da qualche giorno ha annunciato l’arrivo di due nuovi atleti che andranno a rinforzare le categorie Under della società. Si tratta di Diego Frascio e Lorenzo Rossetti, due giovanissimi schiacciatori del 2006 che quest’anno disputeranno i campionati Under 15 e Under 17 con i colori bianco blu della Dinamo Bellaria.

Diego ha iniziato a giocare a pallavolo a Rimini, Lorenzo invece, ha fatto i suoi primi palleggi proprio a Bellaria dove si è divertito nelle varie competizioni giovanili. Entrambi sono poi transitati nelle file del Ravenna dove hanno vissuto le emozioni di due finali regionali, una finale nazionali e due boyleague.

Un arricchimento ulteriore dunque, per il movimento pallavolistico bellariese che continua a sottolineare il suo impegno verso i giovani per creare una solida base su cui far continuare a crescere una bella società.