"Torno da una serata in compagnia di amici": violano il coprifuoco, sanzionati

| 13:07 - 20 Dicembre 2020

(foto di repertorio).



Nelle notti di venerdì e sabato (18-19 dicembre) intensi controlli dei Carabinieri di Riccione nel territorio di competenza. Sei persone, sorprese alla guida della propria automobile in violazione del coprifuoco, sono state sanzionate per un totale di 3000 euro: non hanno fornito giustificazioni plausibili agli operatori, c'è chi ha semplicemente detto di essere di rientro da una serata trascorsa in compagnia.



A Coriano è stato invece denunciato. per porto di armi e oggetti atti ad offendere. un 22enne di Genova, pregiudicato, visto aggirarsi con fare sospetto vicino a un supermercato, in sella a uno scooter a noleggio, e trovato in possesso di un coltello da cucina.



Un 36enne siciliano, domiciliato presso la Papa Giovanni XXIII a Rimini, è stato invece condotto in carcere, a seguito delle reiterate violazioni del regolamento interno della comunità e a seguito di oridnanza di aggravamento, da parte del tribunale di sorveglianza di Bologna, delle misure cautelari imposte nei suoi confronti.



Infine un 21enne rumeno, nullafacente e pregiudicato, è stato denunciato in relazione a un furto di capi di abbigliamento avvenuto in un negozio di viale Ceccarini a Riccione.