FOTO Inaugurata l'attesa ciclabile stazione ferroviaria di Santarcangelo-Santa Giustina

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 12:34 - 20 Dicembre 2020

Taglio del nastro per la nuova ciclabile.

Si è svolta questa mattina (domenica 20 dicembre) l'apertura ufficiale della ciclovia Stazione FS - Santa Giustina alla presenza del sindaco Alice Parma e degli assessori della Giunta comunale di Santarcangelo, di Davide Liuzzi presidente di Bornaccino srl (azienda che ha realizzato l'opera), nonché degli assessori Roberta Frisoni e Jamil Sadegholvaad del Comune di Rimini. La nuova pista ciclabile parte dalla stazione, sfiora i moderni palazzi in acciaio e vetro appena costruiti, per allungarsi come un serpentone a fianco della via Emilia. "Un’opera attesa da tempo per mettere in sicurezza un tracciato che unisce al capoluogo una frazione in parte nel territorio di Rimini e in parte in quello di Santarcangelo con circa 3.400 abitanti in totale", evidenzia l'amministrazione comunale.