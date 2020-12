In manette per droga un insospettabile titolare di agenzia immobiliare

Cronaca

Rimini

| 10:24 - 20 Dicembre 2020

Il professionista era in possesso 34 grammi di cocaina.



E’ finito in manette nella serata di ieri, sabato 19 dicembre, il titolare di un’agenzia immobiliare, riminese, 46enne, con l’accusa di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è arrivato al termine di un’attività di indagine da parte della Polizia Locale iniziata qualche giorno fa in seguito ad alcune segnalazioni. L'uomo è stato fermato nel tardo pomeriggio di ieri, nelle vicinanze della sua agenzia immobiliare ed è stato accompagnato per una prima perquisizione in un immobile di cui risultava affittuario, ma non residente. Durante i controlli, svolti con l'ausilio dell'unità cinofila, gli agenti hanno trovato cocaina e materiale per il confezionamento delle dosi.



La seconda perquisizione è stata fatta nel suo veicolo dove è stata rinvenuta ulteriore cocaina ed un coltello a serramanico di 9 cm. L'ultima perquisizione nell’agenzia immobiliare ha permesso infine di rinvenire 34 grammi di cocaina, 100 grammi di sostanza da taglio, materiale plastico utilizzato per la preparazione e confezionamento dello stupefacente, bilancino di precisione.



L'uomo è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e denunciato in stato di libertà per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. Su disposizione del Pubblico Ministero è stato collocato agli arresti domiciliari alla sua abitazione, in attesa dell’udienza di convalida che si terrà domani.