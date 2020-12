Calcio D, Sammaurese al primo hurrà casalingo: battuto il Seravezza 2-1

Sport

San Mauro Pascoli

| 17:36 - 19 Dicembre 2020

La Sammaurese (foto pag FB del club).

Sotto l’albero di Natale la Sammaurese trova il primo successo casalingo della stagione: 2-1 sul Seravezza. Con una condotta di gara paziente e attenta sotto il prilo tattico, la squadra di Protti ha avuto ragione di un avversario ostico e coriaceo. Tre punti che sono una vera e propria boccata di ossigeno.

Il primo tempo che parte sottotono, molto tattico e si sblocca al 33’ grazie ad un lampo di Guatieri con una assolo sull'esterno sinistro e conclusione vincente. Il vantaggio dura poco, al 41' Gurini commette fallo in area, Grassi dal dischetto rimette il match in parità.

Avvio di ripresa con Grassi che chiama subito Maniglio ad una grande risposta. Al 53’ ottimo inserimento di Della Vedova che però spara alto. La Sammaurese produce il massimo sforzo e al quarto d'ora va di nuovo in vantaggio: cross puntuale di Nicoli, Gurini schiaccia in maniera imperiosa la sfera che si infila in fondo al sacco.

La squadra di casa resta sul pezzo, non molla, cerca di colpure in contropiede e non concede praticamente nulla portando in porto il prezioso successo.

Il tabellino

Sammaurese-Seravezza 2-1



Sammaurese: Maniglio, Gurini, Della Vedova (83' Jassey), Gambaretti, Pasquini, Cianci, Nicoli, Scarponi, Zavatta (83' Migani), Bonandi, Guatieri. A disp: Ramenghi, Gregorio, Palmese, Deniku, Lisi, Sabba, Amico. All Protti

Serravezza: Orsini, Moussafi, Ferrante, Granaoiola, Bortoletti, Bongiorni, Grassi, Podestà (88' Toccafondi), Maccabruni, Bedini (69' Scarlino), Nelli (80' Saporiti). A disp: Vene, Ricci, Vannucci, Kozlov, Luka, Venturini. All Vangioni

Reti: 33'Guatieri, 41' Grassi (rig), 60' Gurini.