Calcio D, tutti negativi i giocatori del Rimini e del Corticella: domenica in campo

Sport

Rimini

| 17:09 - 19 Dicembre 2020

Il tecnico Alessandro Mastronicola.

Tutti negativi al tampone molecolare sia i giocatori del Rimini Calcio sia quelli della matricola Corticella ultima in classifica. Per cui il match del Romeo Neri a rischio per la positività al primo test rapido di quattro biancorossi, si giocherà regolarmente a porte chiuse in diretta sulla pagina facebook del club biancorosso. Ricordiamo che a questo punto è certo che si giocherà mercoledì a Livorno in quanto da qui a quel giorno non ci saranno altri tamponi: fanno fede questi ultimi.

Per quanto riguarda il recupero col Mezzolara è possibile che venga recuperato mercoledì 30, una data libera per la LND. Se ne saprà di più in settimana