Vendevano vaccini anti-covid, oscurati due siti internet

| 14:21 - 19 Dicembre 2020

Due siti, collocati su server esteri e con gestori non individuabili, che pubblicizzavano e offrivano in vendita vaccini per il Covid 19 e per l'influenza, sono stati oscurati dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. I carabinieri del Nas hanno accertato che in una delle due "vetrine virtuali" erano acquistabili anche vaccini antinfluenzali per i quali l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emesso, nello scorso mese di ottobre 2020, un "Medical product alert" relativo a possibili partite contraffatte in area centroamericana.