Coronavirus San Marino: 34 nuovi casi, un nuovo ricovero in ospedale nel reparto Covid

| 13:23 - 19 Dicembre 2020

San Marino, bollettino Covid del 19 dicembre.

Rimangono tredici i decessi a San Marino, dal 1 luglio, per la pandemia da nuovo coronavirus. I nuovi casi sono 34, su 276 tamponi, tasso di positività del 12,32%. Nelle ultime 24 ore invece le guarigioni sono state tre, per un totale, dal 1 luglio, di 1063 guarigioni. In totale dal 1 luglio la Repubblica del Titano ha fatto registrare 1392 casi (tasso di mortalità dello 0,9%, da inizio epidemia 55 decessi e 2107 casi, tasso di mortalità del 2,6%).



RICOVERI Gli attuali positivi sono 316 (età media 42 anni): 295 in isolamento domiciliare (il 93,3% del totale), 21 in ospedale, 16 nel reparto Covid (5,1% del totale) e 5 in terapia intensiva (1,6% del totale).