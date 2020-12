Il rapper riccionese Random tra i big di Sanremo con il brano 'Torno a te'

Attualità

Riccione

| 10:03 - 19 Dicembre 2020

Il rapper riccionese Random.

C'è un po' di Romagna sul palco di Sanremo, tra i big in gara è stato annunciato infatti Random: il rapper diventato un caso discografico lo scorso anno con il singolo “Chiasso” porterà sul palco del teatro Ariston la canzone “Torno a te”.



Il rapper riccionese, Emanuele Caso - questo il nome di Random all’anagrafe - debutta discograficamente con l’album “Giovane oro”, prodotto da Zenit e pubblicato nell’agosto del 2018: poco meno di un anno più tardi, nel maggio del 2019, l’artista spedisce sui mercati il singolo “Chiasso”, che grazie a una buona prestazione commerciale - una doppia certificazione di platino da parte di FIMI - lancia il nome di Random sul circuito live nazionale.



Dopo la pubblicazione del singolo “Rossetto”, nell’ottobre del 2019, Caso - lo scorso maggio - prende parte ad “Amici speciali” insieme a, tra gli altri, Irama, Michele Bravi, Kolors, Alberto Urso e Giordana Angi, per poi pubblicare, a giugno, il suo EP di debutto, intitolato “Montagne russe”. Prima dell’annuncio della sua partecipazione nella categoria big al prossimo Festival di Sanremo, Random ha pubblicato l’inedito “Morositas” insieme alla cantante romana Federica Carta.



La presenza di Random al Festival di Sanremo 2021 conferma la volontà del direttore artistico Amadeus di voler ringiovanire in maniera decisa il cast della kermesse canora, considerando che in gara ci sono tantissimi artisti under 40 come Willie Peyote, Fedez, Aiello e Madame, quest’ultima appena maggiorenne.