FOTO Novafeltria: aiuti con carte prepagate per la spesa

| 17:57 - 18 Dicembre 2020

La cerimonia di consegna.



Settantaquattro card prepagate Conad destinate ad altrettante famiglie in difficoltà dell'Alta Valmarecchia per effettuare la spesa gratuitamente. Il Rotary Club Novafeltria - Alta Valmarecchia si è fatto promotore dell'iniziativa, alle porte di un Natale più difficile a causa della pandemia da nuovo coronavirus, che ha provocato lutti e pesanti conseguenze sul tessuto economico-sociale, aggravando le difficoltà per le famiglie già in condizioni di indigenza o semi-indigenza. Oggi (venerdì 18 dicembre) si è tenuta in municipio a Novafeltria una breve cerimonia di consegna delle card ai sindaci e rappresentanti delle amministrazioni comunali dei sette comuni. A seguire è stato anceh sottoscritto un accordo di collaborazione tra l’Unione di Comuni Valmarecchia e la Caritas Diocesana San Marino-Montefeltro per l’attivazione di azioni sinergiche a contrasto della povertà nei Comuni di Casteledelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant’Agata Feltria, San Leo e Talamello.