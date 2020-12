Partito tour internazionale di presentazione Fieravicola 

Attualità

Fieravicola si è presentata a 44 tra Ambasciatori e Uffici Ice in Africa.

Partito, con quarantaquattro tra ambasciate Italiane in Africa, uffici Ice e altre istituzioni collegate, il primo appuntamento del tour internazionale di presentazione di Fieravicola, il salone internazionale di avicoltura e cunicoltura in programma dal 4 al 6 maggio 2021 a Rimini in contemporanea a Macfrut, la fiera internazionale della filiera ortofrutticola.



'incontro, su piattaforma online, è stato realizzato in collaborazione con Confindustria Assafrica & Mediterraneo e ha visto la partecipazione di tre aziende del settore avicolo - Valli, Sime-Tek e Omaz - che hanno illustrato le loro tecnologie con esempi pratici di progetti nei paesi africani. A chiudere l'incontro l'ambasciatore Giuseppe Mistretta, direttore centrale Africa Sub Sahariana del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, che ha precisato l'importanza del network diplomatico e il ruolo strategico del comparto agroindustriale in questa area geografica. Il prossimo appuntamento sarà il 14 gennaio con la presentazione alle Ambasciate dei Paesi africani presenti in Italia.