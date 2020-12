San Marino prepara i mercatini di Natale mentre l'Italia va in zona rossa

Attualità

| 15:50 - 18 Dicembre 2020

Mentre l'Italia si appresta a varare restrizioni pesanti per il periodo natalizio, da domani a San Marino comincia 'Il Natale delle Meraviglie', una serie di iniziative che prevedono un mercatino natalizio, la casa di babbo Natale e un'installazione a tema natalizia. Da domani.e fino al 6 gennaio, tutti i giorni saranno aperti i Mercatini con 38 casette di legno, mentre fino al giorno di Natale la Galleria Cassa di Risparmio si trasforma in un villaggio di Babbo Natale dove i bambini possono imbucare le proprie lettere e mettersi in contatto, via streaming, con Babbo Natale. Fra le attrazioni anche un'installazione ispirata allo Schiaccianoci e un presepe su pedana circolare vicino alla Basilica del Santo.