Coronavirus Rimini, sfiorati i 200 nuovi contagi. Sei i decessi comunicati

| 16:57 - 18 Dicembre 2020

Il bollettino del coronavirus di venerdì 18 dicembre.



A Rimini i contagi da nuovo coronavirus comunicati per le ultime 24 ore sono 196, con prevalenza di sintomatici (104) sugli asintomatici (92). Stabili i ricoveri in terapia intensiva (18), mentre sono stati comunicati sei decessi: due donne di 89 e 91 anni, quattro uomini di 69, 75, 85 e 87 (età media dei sei deceduti: 83 anni). In regione 1.745 nuovi casi, 840 asintomatici, su un totale di 16.762 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. La percentuale dei nuovi positivi sul numero di tamponi fatti da ieri scende al 10,4%. Per quanto riguarda le persone complessivamente guarite, sono 1.920 in più rispetto a ieri e raggiungono quota 82.928. I decessi comunicati nell'ultimo bollettino sono 75.



CASI ATTIVI E TERAPIE INTENSIVE I casi attivi, cioè i malati effettivi, a oggi sono 62.326 (-250 rispetto a ieri). Di questi, le persone in isolamento a casa, ovvero quelle con sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi, sono complessivamente 59.355 (-214), il 95,3% del totale dei casi attivi. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 207 (+1 rispetto a ieri, 0,3% del totale), 2.764 quelli negli altri reparti Covid (-37, 4,4% del totale). Sul territorio, i pazienti ricoverati in terapia intensiva sono così distribuiti: 16 a Piacenza (+1 rispetto a ieri), 15 a Parma (-3), 21 a Reggio Emilia (-2), 39 a Modena (+4), 55 a Bologna (numero invariato rispetto a ieri), 6 a Imola (+1), 15 a Ferrara (invariato), 17 a Ravenna (+1), 4 a Forlì (-1), 1 a Cesena (invariato) e 18 a Rimini (invariato).



CASI PROVINCIA PER PROVINCIA 14.147 a Piacenza (+80 rispetto a ieri, di cui 45 sintomatici), 12.105 a Parma (+87, di cui 60 sintomatici), 21.279 a Reggio Emilia (+228, di cui 107 sintomatici), 27.922 Modena (+381, di cui 221 sintomatici), 30.026 a Bologna (+355, di cui 159 sintomatici), 4.829 casi a Imola (+78, di cui 16 sintomatici), 7.703 a Ferrara (+65, di cui 19 sintomatici), 10.895 a Ravenna (+131, di cui 63 sintomatici), 5.347 a Forlì (+57, di cui 42 sintomatici), 5.010 a Cesena (+87, di cui 69 sintomatici) e 12.941 a Rimini (+196, di cui 104 sintomatici