L'Arcangelo d'oro alla comunità di Mutoid: la premiazione in streaming

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 15:06 - 18 Dicembre 2020

Una scultura dei Mutoid.



Si svolgerà domani (sabato 19 dicembre) a partire dalle ore 11 in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Santarcangelo il tradizionale saluto di fine anno dal sindaco Alice Parma alla città, al termine del quale la Mutoid Waste Company riceverà l’Arcangelo d’Oro 2020.



Le motivazioni che hanno portato all’attribuzione dell’Arcangelo d’Oro alla Mutoid Waste Company: per un percorso artistico internazionale unico nel suo genere, nato nel Regno Unito degli anni Ottanta e poi diffuso in tutta Europa prima dell’approdo a Santarcangelo su invito del Festival del Teatro; per il contributo determinante alla promozione di una cultura del riuso, in grado di testimoniare una profonda e originale attenzione al rispetto dell’ambiente, in largo anticipo sulle sensibilità odierne; per l’apporto insostituibile allo sviluppo della città, sia con l’opera di rigenerazione urbana di un’area dismessa sia attraverso una relazione sempre vivace e sincera con la comunità locale.