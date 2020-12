Sempre più sfratti e poveri: Comune di Rimini cerca nuovi alloggi sul mercato privato

Attualità

14:26 - 18 Dicembre 2020







Aumentano gli sfratti e le famiglie in difficoltà. Il Comune dI Rimini, per contrastare il disagio abitativo, ha firmato una nuova convenzione con Acer per reperire e gestire immobili nel mercato privato: la durata sarà quinquennale, fino al 31 dicembre 2025. Acer, al fine di procedere con l’assegnazione, invia al Comune di Rimini la messa a disposizione degli alloggi reperiti sul mercato privato, che il Comune di Rimini provvede ad assegnare; dalla data di consegna dell’alloggio Acer compirà in nome e per conto del Comune di Rimini, tutti gli atti e le operazioni necessarie ed utili per la gestione degli stessi, sia nei confronti degli inquilini che di terzi.



"Grazie a questa convenzione il Comune di Rimini riuscirà ad attivare interventi di welfare emergenziale nei confronti delle persone più in difficoltà. Rientrano in questa tipologia sia le diverse azioni di emergenza abitativa (tra questi, ad esempio, il sostegno alla morosità incolpevole oppure a nuclei famigliari temporaneamente impossibilitati all’autonomia abitativa) sia progetti innovativi di housing sociale, su tutti, l’housing first", spiega l'amministrazione comunale. “Con il rinnovo della convenzione con Acer – spiega Gloria Lisi, assessore alla protezione sociale del Comune di Rimini – andiamo ad implementare, in continuità con quanto già fatto, gli strumenti di welfare abitativo pubblico. È un investimento importante che, nell’arco dei cinque anni previsti, sarà sostenuto da più di due milioni di euro".