Progetto Parco del Mare di Rimini ammesso tra i finanziamenti del bando Italia City Branding

| 14:07 - 18 Dicembre 2020

Parco del Mare di Rimini.



Il progetto del Parco del Mare del Comune di Rimini è tra le opere finanziate dal governo, attraverso il bando Italia City Branding 2020. L’ufficialità dell’assegnazione del contributo è arrivata questa mattina (venerdì 18 dicembre) nel corso della conferenza indetta dal Governo e al quale hanno partecipato per il Comune di Rimini il sindaco di Rimini Andrea Gnassi e l’assessore alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni.



Rimini rientra tra le prime dieci città selezionate dal bando, indetto per finanziare quegli investimenti capaci di accrescere l’attrattività dei territori, valorizzando gli aspetti identitari del tessuto produttivo, culturale e sociale. Progetti, cantierabili in tempi rapidi che per la loro realizzazione potrebbero accedere anche a risorse messe a disposizione dal Recovery Fund.



Il Comune di Rimini ha avanzato richiesta di contributo di circa un milione di euro per la progettazione definitiva ed esecutiva dei tratti mancanti del lungomare sud (tratti 4-5-6-7-9), da Piazzale Benedetto Croce a Miramare, in continuità con l’opera pubblica nei tratti 1 e 8 - i lungomare Tintori e Spadazzi, dove a gennaio inizieranno i lavori per il completamento - e con i tratti 2 e 3, il cui avvio delle opere è programmato per la primavera.



«L’assegnazione di queste risorse per il completamento del progetto del Parco del Mare è un nuovo riconoscimento del valore ambientale ed economico e sociale di un’opera che sta trasformando il lungomare della città – è il commento dell’assessore alla pianificazione del territorio Roberta Frisoni – ed è il risultato dell’intenso lavoro di programmazione e progettazione messo in campo in questi anni. Rimini si è fatta trovare pronta con un progetto di altissimo profilo, di cui è stata riconosciuta la non estemporaneità, ma il suo essere un tassello di una profonda trasformazione e rigenerazione urbana che parte dal lungomare ma che dialoga con i diversi ambiti della città».



L'assessore Frisoni annuncia che il comune di Rimini si farà trovare pronto anche quando il governo promuoverà bandi per la distribuzione delle risorse economiche del Recovery Fund:

«Nel piano triennale delle opere pubbliche inseriremo un programma di oltre 30 milioni di investimenti dedicati alla riqualificazione del prodotto turistico, con interventi oltre che sul Parco del Mare anche sull’asse dei viali delle Regine, finalizzati a intercettare risorse esterne come quelle che saranno messe a disposizione dal Recovery Fund».