Buoni spesa a Misano, il Leo club corre in aiuto della comunità

Attualità

Misano Adriatico

| 12:14 - 18 Dicembre 2020

L'incontro simbolico in Comune per sancire l'importanza della donazione del Leo Club a favore dei misanesi.



Il Leo Club Valle del Conca ha effettuato una donazione sul conto corrente del Comune di Misano Adriatico dedicato all’emergenza Covid, destinata ai buoni spesa a favore di famiglie in difficoltà. A seguito di questo generoso atto di solidarietà da parte dei Leo Club Valle del Conca, la vicesindaca e assessora ai servizi sociali Maria Elena Malpassi ha incontrato l’associazione, rappresentata nell’occasione dalla presidente Debora Casoli e dalla socia misanese Giulia Cimarosti, per conoscere di persona questa giovane realtà associativa e per ringraziarle a nome dell’amministrazione e di tutta la comunità misanese. Un'occasione di conoscenza e confronto che ha permesso di valorizzare la devoluzione dei giovani a favore della loro stessa realtà cittadina.