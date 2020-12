Canile di Rimini e Junior baseball insieme per un 2021 di solidarietà

Attualità

Rimini

| 12:07 - 18 Dicembre 2020

L'immagine di copertina del calendario da tavolo del junior baseball Rimini per il canile Cerni.



Il 2020 del “Cerni” si chiude con 60 adozioni al canile Stefano Cerni di Rimini, un numero davvero important se si pensa che le strutture possono ospitare al massimo 40 cani. I cani entrati nel corso dell’anno sono stati 169, di cui 101 con chip e 68 senza chip, 30 gli abbandoni e 9 le rinunce di proprietà A sostegno di queste ma anche altre attività, partono alla grande le prenotazioni per calendari e agende 2021 con la collaborazione quest'anno dello Junior baseball Rimini. Un contesto di affetto e solidarietà che ha trovato ulteriore conferma nel sold out di settembre con i diari scolastici dedicati ai più piccoli. Si potranno prenotare le proprie copie solamente tramite whatsapp al numero 3292255722, scrivendo il vostro nome, cognome e gli articoli che desiderate prenotare. Sarà possibile ritirare entro fine anno presso il canile di Rimini in date prestabilite. In caso di limitazioni sarà possibile la consegna direttamente a casa.