Bellaria-Igea Marina, gli auguri di buone feste quest'anno si fanno online

| 11:57 - 18 Dicembre 2020

I saluti di fine 2019 della giunta bellariese alla cittadinanza.



Pur in occasione di festività di fine anno così diverse dal solito, così segnate dalla pandemia e dalle misure a essa connesse, il sindaco Filippo Giorgetti e la giunta non rinunceranno al piacere di un appuntamento sentito e tradizionale per Bellaria-Igea Marina: il saluto alla cittadinanza di fine anno.



Appuntamento fissato per mercoledì 23 dicembre alle 11.30: il primo cittadino interverrà in streaming, visibile tra le altre sulle pagine Facebook del Comune e di Fondazione Verdeblu, incontrando idealmente tutti coloro che, a quell’ora, si vorranno collegare in diretta.



Tanti i temi che il sindaco toccherà nel suo intervento, dalle opere pubbliche al turismo, dal commercio al welfare, per un appuntamento che intende essere anche momento di condivisione e augurio in vista del natale.