Natale in ospedale, Nanni regala un concerto ai bambini della terapia intensiva a Rimini

Attualità

Rimini

| 11:51 - 18 Dicembre 2020

Il pianoforte nel reparto Tin di Rimini.



Pomeriggio di musica e calore all’ingresso della Terapia intensiva neonatale (Tin) di Rimini, grazie a un'iniziativa de “La Prima Coccola” che ha organizzato per martedì 22 dicembre alle 15.30 un omaggio a Stefano Nanni, pianista, compositore e arrangiatore, apprezzato come direttore d’orchestra anche dal grande pubblico di Sanremo. Sarà proprio lui a suonare alcuni pezzi di repertorio nell’inedita cornice delle stanze del reparto e lo potranno sentire i piccoli ospiti, le famiglie e lo staff medico e paramedico presente.



Da sempre la Tin di Rimini ha un legame speciale con la musica grazie alla presenza dell’umanizzazione pittorica a tema e dell’armonia perfetta che regna in un reparto dove la dedizione alla cura dei neonati ha raggiunto livelli altissimi grazie alla sua “direttrice d’orchestra”, la dottoressa Gina Ancora e a tutto lo staff. L'associazione offre sostegno dei bimbi e delle famiglie ricoverati nella Tin e ha come missione quella di dare sostegno materiale e morale ai neonati e alle famiglie che vivono l’esperienza del ricovero e di promuovere la relazione genitore-bambino per migliorare lo sviluppo psico-motorio del neonato.