Buoni spesa, da Cattolica 310 domande al Comune

| 11:34 - 18 Dicembre 2020

Si è chiusa venerdì 11 dicembre la raccolta delle richieste per accedere al Fondo di solidarietà alimentare, da erogare alle famiglie che si trovano in uno stato di disagio socio-economico a causa dell’eccezionalità dell’emergenza Covid-19. Complessivamente sono state protocollate 310 domande e il settore dei servizi sociali di palazzo Mancini sta esaminando le richieste. Le prime erogazioni sono state effettuate già giovedì. “Siamo consapevoli –delle crescenti difficoltà economica delle famiglie di Cattolica e il nostro auspicio è di concludere il più celermente possibile tutte le istruttorie", sottolinea l'assessore ai servizi sociali Daniele Cerri, "l'obiettivo è garantire a di poter affrontare con un po' di serenità questa complessa fase, disponendo di risorse per l'acquisto dei beni di prima necessità entro Natale”.



Coloro che presenteranno richiesta riceveranno riscontro con SMS in merito all'erogazione di contributi. Il contributo verrà erogato mediante accredito delle risorse, a favore degli aventi diritto, su tessera sanitaria e potrà essere utilizzato per l'acquisto di beni di prima necessità.