Furto d'identità online, i consigli per evitare spiacevoli eventi

| 11:12 - 18 Dicembre 2020

Forse non ne sei a conoscenza, ma il furto d’identità nel mondo del gaming è abbastanza frequente. Kaspersky ha analizzato il gioco online e dichiarato che di oltre cinquemila giocatori provenienti da 17 diversi Paesi nel mondo il 19% di essi ha subito bullismo durante il gaming, con picchi del 44% in Russia, del 28% in Turchia e del 27% negli Usa e in Arabia Saudita e il 33% di loro è stato ingannato. Su PlanetWin 365 potrai evitare spiacevoli eventi di questo tipo e tanti altri quando giochi online, semplicemente seguendo i nostri consigli tratti direttamente dalla ricerca Kaspersky.



Gli inganni del gioco online dietro l’angolo



Trascorrere del tempo giocando online su piattaforme online per gli utenti è un modo per scaricare lo stress, divertirsi spensieratamente, scambiare due chiacchiere con persone che condividono questo interesse o trascorrere qualche ora in compagnia di amici. Purtroppo però accade che molti utenti siano stati ingannati, vivendo brutte esperienze le quali, al contrario, hanno generato stress, preoccupazione e ansia. Il Vicepresidente del Marketing della Kaspersky afferma che utilizzando i giochi online gli utenti dovrebbero imparare a interfacciarsi in maniera razionale con truffatori, hacker e bulli che purtroppo sono tanti e ovunque. Sapendo che si tratta di un fenomeno comune che non capita solo a loro consente di limitare i pericoli e gustarsi a pieno il tempo dedicato alle sessioni di gioco online.



Come gestire le presenze moleste quando giochi su PlanetWIn 365



I suggerimenti su come imparare a gestire soggetti disonesti e molesti durante il gaming arriva proprio da Kaspersky che consiglia: comprare prodotti come giochi per pc esclusivamente su siti riconosciuti e certificati, come Steam o direttamente dagli sviluppatori; stare attento ai super sconti che arrivano tramite mail, la maggior parte delle volte si tratta di truffe, quindi approfitta per acquistare le frequenti promozioni online, ma fallo da siti ufficiali di sviluppatori e piattaforme riconosciute; verifica la presenza di una policy inerente i resi, è molto importante nei casi di problemi di funzionamento del game o se semplicemente non corrisponde ai tuoi gusti. Usufruisci di una carta prepagata apposita per effettuare compere sul web ed evita quelle collegate al tuo conto. Potrai ricaricarla dei soldi sufficienti per fare acquisti, lasciando a secco i potenziali truffatori sempre in agguato; naviga su e-commerce certificati esclusivamente dalla tua rete di casa che sarà sicura e protetta con prodotti ad hoc; quando accedi ai negozi di giochi online come Battle.net o Steam, proteggi l’account ed evita di loggarti a qualsiasi sito tramite gli account social network; devi proteggere preventivamente tutti i device che utilizzi per giocare online, dal telefono al tablet e al pc. Usufruendo di apposite soluzioni potrai giocare su piattaforme come PlanetWin365 in totale sicurezza, eludendo malware e frodi attraverso gli alert. Questo ti permetterà di avere un’esperienza di gioco sicura e piacevole.