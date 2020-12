Il Metromare passa il collaudo, arrivato il primo nulla osta

Attualità

| 11:07 - 18 Dicembre 2020

I mezzi a trazione elettrica che saranno messi in servizio lungo la linea del Metromare.



Il Metromare ha passato tutte le prove e le verifiche per il collaudo dell'impianto. L'esito è stato accertato dall’ufficio preposto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Ustif) che ha rilasciato giovedì il nulla osta per l’apertura al pubblico esercizio dell’impianto fisso del trasporto rapido costiero Rimini-Riccione, composto di linea aerea, sottostazioni e impianti di terra del sistema di ausilio. Ora si attende il rilascio di analogo nulla osta della commissione anche per i mezzi a trazione elettrica, i filoveicoli VAN HOOL “Exqui.City18T” .

“La procedura di collaudo procede bene – commenta il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi – e ringrazio USTIF per l'impegno e la collaborazione dimostrati. Naturalmente c’è soddisfazione quando si compie una tappa importante come quella di ieri, frutto del lavoro di squadra con PMR, Start Romagna e il Comune di Rimini. Si avvicina il momento in cui Metromare, dopo l’esercizio sperimentale che ne ha dimostrato con evidenza tutti i vantaggi per il territorio, diventerà operativo nella sua forma definitiva".