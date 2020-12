Pacchi regalo alle scuole della Valmarecchia, il pensiero della pro loco Novafeltria

Attualità

Novafeltria

| 10:28 - 18 Dicembre 2020

La consegna del materiale scolastico alle scuole della Valmarecchia da parte della pro loco di Novafeltria (a sinistra l'elfa Ludovica, a destra babbo Italo).

Un babbo natale e un'elfa speciali hanno fatto visita venerdì mattina a quattro scuola primarie di primo grado della Valmarecchia per consegnare materiale scolastico, come penne e quaderni, fondamentale per garantire la prosecuzione delle attività ordinarie in presenza. L'iniziativa è della pro loco di Novafeltria, rappresentata dal presidente Italo Fabbri nelle vesti di Babbo natale e dalla simpatica elfa Ludovica Amati. A ricevere i doni le scuole elementari di Novafeltria, Perticara, Secchiano e Talamello come segno di ringraziamento nei confronti dei genitori degli alunni per l’impegno profuso nell’allestimento dei carri allegorici del carnevale, evento che purtroppo è stato annullato a causa della pandemia in corso.