Nelle scuole di Verucchio e Poggio Torriana gli alberi diventano arte

Attualità

Verucchio

| 19:20 - 17 Dicembre 2020

I disegni degli alunni.

Anche quest’anno le scuole del comune di Verucchio e di Poggio Torriana hanno festeggiato il nostro più importante alleato alla lotta per i cambiamenti climatici, l’albero. "Nonostante le restrizioni dovute al covid, grazie al lavoro instancabile delle insegnanti - spiega il gruppo di Legambiente Valmarecchia- siamo riusciti a portare la curiosità e lo spirito della “Festa dell'Albero” all’interno degli istituti scolastici, che hanno studiato e raccontato il loro rapporto con gli alberi". Il contest è partito il 21 novembre ed ha voluto stimolare la discussione all’interno delle classi, vista l’impossibilità di incontrarsi o di confrontarsi con gruppi di studenti. Le classi hanno realizzato vere e proprie opere d’arte che, grazie alla loro fantasia e alla voglia di lavorare in gruppo, hanno rappresentano le piante e la loro importanza all’interno della nostra esistenza.



Riteniamo necessario aumentare il patrimonio arboreo delle nostre scuole e della nostra città, - dicono gli organizzatori - perché un albero: contrasta l'inquinamento atmosferico, migliora la qualità dell’acqua, rende il suolo migliore, crea una zona d’ombra e di protezione per i bambini, abitua i bambini alla bellezza e al piacere di stare in spazi verdi, aumenta la biodiversità, produce benessere per tutti.



Sul sito e sulla pagina facebook di Legambiente Valmarecchia, tutte le foto pervenute dalle insegnanti. Ma la festa non si è fermata qui, il comune di Verucchio ha aderito al progetto regionale “Mettiamo le radici per il futuro”, che si propone di piantare un albero per ogni suo abitante, 4,5 milioni di alberi in più nei prossimi 5 anni. Legambiente Valmarecchia invita tutti i cittadini e le associazioni ad aderire al progetto regionale, inoltre esistono diverse iniziative che permettono di regalare un albero per Natale.