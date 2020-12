Cronaca

| 18:14 - 17 Dicembre 2020

Il furto è stato commesso durante la scorsa notte.



Un 35enne di Bellaria è stato denunciato in relazione a un furto commesso durante la scorsa notte ai danni di una nota clinica privata situata in via Settembrini. I Carabinieri lo hanno individuato a seguito dell'analisi delle telecamere di videosorveglianza. Il bottino era costituito da un televisore, una telecamera ed un notebook, tutti rinvenuti nell'abitazione del giovane e restituiti al legittimo proprietario.