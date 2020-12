Rimini Calcio, l'ex Danso in Portogallo (serie C) come gli ex Santarcangelo Tourè (B) e Camara (C)

Sport

Rimini

| 16:26 - 17 Dicembre 2020

Il centrocampista ghanese Danso con la maglia del Rimini.

Dopo il difensore centrale Umberto De Lucia, la Correggese mette subito a segno un altro colpo. E’ infatti arrivato agli ordini del tecnico Mattia Gori il portiere Antonio Cucchiararo, estremo difensore classe 2000 che aveva iniziato la stagione nelle fila dell’Arzignano Valchiampo, alla terza stagione in serie D. L’anno scorso ha infatti indossato la maglia del San Donato, mettendo insieme 15 presenze in campionato e 2 in Coppa Italia di Serie D; nel campionato 2018/19, con la maglia del Trestina 30 presenze con 11 partite senza subire gol.

L’ex difensore del Rimini Filippo Oliana, classe 1999, si è accasato al Team Nuova Florida, terz'ultmo nel girone G dove c'è anche il Monterosi di Montanari (secondo in classifica ad un punto dal Latina).

L'ex Rimini Danso e gli ex Santarcangelo Camara e Tourè si sono accasati in Portogallo: il primo in serie C (San Joanensew), il secondo in serie (Pedras Rubras) e il terzo in serie B (Vila Franquense)

ANTICIPO Sammaurese-Seravezza è stata anticipata a sabato alle ore 14,30