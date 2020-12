Rimini City tour prenotabili fino a pochi minuti prima, il programma per le feste di Natale

Eventi

Rimini

| 15:10 - 17 Dicembre 2020

Piazza Cavour.

La novità assoluta sono i nuovi Rimini City Tours tutti i fine settimana, che saranno sempre garantiti il sabato alle ore 15.30 e la domenica alle ore 10.30 in partenza dal Visitor Center in Corso d’Augusto. Ogni tour partirà anche solo per un visitatore.



"Rimini è città d’arte, grazie alla sua storia e ai suoi nuovi contenitori culturali oggi presenti. E come capita nelle grandi città d’arte, ora VisitRimini vuole garantire ogni weekend le visite guidate alla città – commenta Valeria Guarisco destination manager di VisitRimini – Le bellezze storiche e architettoniche vengono così presentate da una guida turistica non solo ai turisti, ma anche ai Riminesi che vogliono apprezzarle meglio. È un appuntamento fisso, pensato perché entri nella tradizione cittadina. La scelta della partenza dal Visitor Center, ovvero nel pieno centro storico, sul decumano massimo, vuole sottolineare fin dal luogo di ritrovo il valore storico e artistico della città".



A partire da sabato 19 dicembre, dunque, i Rimini City Tours si propongono come camminate culturali all’aperto, della durata di 90 minuti, anche in inglese e francese.



Insieme alle guide turistiche e agli storici dell’arte di Guidopolis si incontreranno i più suggestivi luoghi riminesi: l'Arco di Augusto, l’ Anfiteatro di Rimini, la Domus del Chirurgo (in esterna) ed il Ponte di Tiberio ci racconteranno la Rimini Romana.



Per il Rinascimento si visiterà il Tempio Malatestiano e Castel Sismondo (in esterna). E tra le vie del centro storico, Piazza Cavour con il rinnovato Teatro Galli e poco distante uno dei monumenti-simbolo della Rimini del 900’: il Cinema Fulgor, la cui storia è in parte legata al noto regista Federico Fellini. Memorie racchiuse in vecchie locandine, manifesti patinati, dimore borghesi, piccole piazze e quartieri (come il quartiere di San Giuliano ricco di rinnovati murales), maestosi edifici come il Grand Hotel (dall’esterno) e i numerosi villini lungo viale Principe Amedeo saranno al centro di questo magico percorso da percorrere tutto di un fiato!



I tour, come detto, partono dal Visitor Center della Rimini romana (Corso d’Augusto 235) tutti i sabati alle ore 15.30 e tutte le domeniche alle ore 10.30. Basterà arrivare al Visitor Center almeno 15 minuti prima della partenza del tour per prenotare in loco la propria partecipazione.



I tour possono raggiungere un numero massimo di 12 partecipanti e la guida avrà un microfono per consentire a tutti di ascoltare, mantenendo le distanze di sicurezza. La prenotazione può essere fatta anche in anticipo sul sito www.visitrimini.com nella sezione ‘cosa fare’ oppure presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini (0541 51441). Biglietti: 12 euro a persona per gli adulti e gratis per i bambini fino ai 10 anni.



Per i mesi di dicembre e gennaio la programmazione è limitata, per via della normativa. Ad oggi gli appuntamenti sono previsti per: 19 e 20 dicembre e 9, 10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 gennaio.



Accanto ai city tour, VisitRimini presenta una selezione di proposte tematiche per un calendario in tutta sicurezza, sulla base del rispetto della normativa.



Calendario dal 20 dicembre al 10 gennaio

Domenica 20 Dicembre

TOUR FELLINI DIETRO LA MASCHERA – ore 15

Dove: Rimini

By Guidopolis

TOUR SCRITTE SUI MURI - ore 15.30

Dove: Rimini

By Discover Rimini

Lunedì 21, Martedì 22, Mercoledì 23 Dicembre

TOUR FELLINI DIETRO LA MASCHERA – ore 15

Dove: Rimini

By Guidopolis

Lunedì 28 Dicembre

TOUR BENVENUTI A RIMINI – ore 10

Dove: Rimini

By Cristian Savioli

TOUR BORGO SAN GIULIANO… IL BORGO DEI SOGNI - ore 15.30

Dove: Rimini

By Cristian Savioli

Martedì 29 Dicembre

TOUR VECCHIO LUPO DI MARE – ore 10 e 15

Dove: Rimini

By Cristian Savioli

Mercoledì 30 Dicembre

TOUR BENVENUTI A RIMINI – ore 10

Dove: Rimini

By Cristian Savioli

LUCI SULLA CITTA’, PERCORSO STORICO-ARTISTICO SUL ‘900 RIMINESE – ore 15

Dove: Rimini

By Guidopolis

BIKE TOUR RIMINI ROMANA - ore 15

Dove: Rimini

By VisitRimini

TOUR BORGO SAN GIULIANO… IL BORGO DEI SOGNI - ore 15.30

Dove: Rimini

By Cristian Savioli

Lunedì 4 Gennaio

TOUR VECCHIO LUPO DI MARE – ore 10 e 15

Dove: Rimini

By Cristian Savioli

FELLINI BIKE TOUR - ore 15

Dove: Rimini

By VisitRimini

Martedì 5 Gennaio

TOUR BENVENUTI A RIMINI – ore 10

Dove: Rimini

By Cristian Savioli

BIKE TOUR RIMINI ROMANA - ore 15

Dove: Rimini

By VisitRimini

TOUR BORGO SAN GIULIANO… IL BORGO DEI SOGNI - ore 15.30

Dove: Rimini

By Cristian Savioli

Mercoledì 6 Gennaio

TOUR PENNABILLI FOR KIDS – ore 10

Dove: Pennabilli

By Cristian Savioli

LUCI SULLA CITTÀ, PERCORSO STORICO-ARTISTICO SUL ‘900 RIMINESE – ore 15

Dove: Rimini

By Guidopolis

TOUR SANT’AGATA FOR KIDS – ore 15

Dove: Sant’Agata Feltria

By Cristian Savioli

Data disponibile solo su prenotazione

VISITA E DEGUSTAZIONE IN CANTINA - ore 15

Dove: Coriano, Santarcangelo

By VisitRimini

Data disponibile solo su prenotazione

COOKING CLASS CON L’AZDORA - ore 10 oppure ore 15

Dove: Santarcangelo

By Collina dei poeti

Data disponibile solo su prenotazione

APERITIVO AL GRAND HOTEL DI RIMINI – ore 11

Dove: Rimini

By Grand Hotel Rimini





Gli appuntamenti di questo calendario devono essere prenotati entro 24 ore dalla partenza e possono essere acquistati online su www.visitrimini.com sezione ‘cosa fare’ oppure presso uno degli Uffici Informazione e accoglienza turistica di VisitRimini - 0541 51441.

I Rimini City Tours e gli appuntamenti proposti sono a disposizione degli operatori che vogliano arricchire la loro comunicazione e i loro servizi a supporto dell'ospitalità turistica.