Coronavirus: a San Marino 24 nuovi casi e 8 guarigioni

| 14:29 - 17 Dicembre 2020

Covid-19 dati San Marino 17 dicembre..



Rimangono dodici i decessi a San Marino, dal 1 luglio, per la pandemia da nuovo coronavirus. I nuovi casi sono 24, su 237 tamponi, tasso di positività del 10,13%. Rispetto a quanto comunicato ieri, il tasso di positività relativo ai tamponi effettuati il 15 dicembre è stato del 14,19% (secondo dato più alto degli ultimi sette giorni) in quanto erano stati comunicati 280 tamponi invece dei 296 effettivi. Nelle ultime 24 ore invece le guarigioni sono state otto, per un totale, dal 1 luglio, di 1030 guarigioni. In totale dal 1 luglio la Repubblica del Titano ha fatto registrare 1334 casi (tasso di mortalità dello 0,9%, da inizio epidemia 54 decessi e 2049 casi, tasso di mortalità del 2,6%).



RICOVERI Gli attuali positivi sono 292 (età media 43 anni): 272 in isolamento domiciliare (il 93,2% del totale), 20 in ospedale, 15 nel reparto Covid (otto ospiti della Rsa La Fiorina, 5,1% del totale) e 5 in terapia intensiva (1,7% del totale).