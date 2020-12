Pennabili, lavori al lago di Andreuccio: nascerà un anfiteatro naturale

Attualità

Pennabilli

14:14 - 17 Dicembre 2020

I lavori al lago di Andreuccio.

A Pennabilli oggi (giovedì 17 dicembre) sono iniziati i lavori di riqualificazione della zona del lago di Andreuccio. Dopo aver terminato l’intervento per il rifacimento delle condutture idriche che alimentano il lago, è iniziata la seconda fase, che prevede il ripristino del pontile, rimosso per le sue condizioni precarie, e l’abbattimento delle barriere architettoniche, in modo che il lago di Andreuccio sia fruibile anche dalle persone disabili. Verranno rimosse le vecchie staccionate per lasciare spazio a dei gradoni in sasso con funzione di panchine: "Una specie di anfiteatro attorno al lago", spiega il sindaco Mauro Giannini. Infine verrà restaurato l'attuale barbecue e ne verrà costruito uno nuovo. I lavori, finanziati da 117.000 euro di un bando regionale, saranno effettuati dalla ditta Brizzi Costruzioni di Casteldelci. "Un altro grande passo della nostra amministrazione verso la costruzione della porta del parco Sasso Simone e Simoncello", evidenzia la nota del sindaco Giannini.