Il pilota Tatsuki Suzuki e Paolo Simoncelli in visita ai piccoli pazienti dell'ospedale Sant'Orsola

Attualità

Riccione

| 13:34 - 17 Dicembre 2020

Suzuki, Casadei e Simoncelli con uno dei piccoli pazienti della pediatria.



Ieri pomeriggio (mercoledì 16 dicembre) i piccoli pazienti dei reparti di Pediatria del Policlinico Sant'Orsola di Bologna - diretti dal Prof. Mario Lima - si sono potuti sentire dei veri e propri campioni.

Grazie all'iniziativa di Gruppo Pritelli per un giorno le corsie si sono trasformate in pista e in sella alla moto di Tatsuki Suzuki i bambini hanno potuto conoscere il pilota e Mattia Casadei della SIC58 Squadra Corse, accompagnati da Paolo Simoncelli e Maurizio Pritelli.

L'obiettivo era quello di regalare ai bambini ricoverati il sogno, quello delle gare, delle moto e dei suoi eroi, che entrano magicamente e in maniera inaspettata in un luogo così distante da quel mondo fatto di colori, corse e campioni.

Un pomeriggio diverso e entusiasmante per i piccoli pazienti, che hanno ricevuto in dono anche diversi gadget del merchandising ufficiale del Sic.