Duo Bucolico celebra i dieci anni del brano 'I tempi d'oro' con una speciale compilation

| 13:21 - 17 Dicembre 2020

I Tempi d'Oro, brano simbolo del Duo Bucolico, compie dieci anni. E con quasi due milioni di visualizzazioni su Youtube e oltre due milioni e cinquecentomila ascolti su Spotify e tantissimi dischi venduti, meritava di sicuro una bella festa di compleanno. Il Duo Bucolico ha così deciso di regalare al suo brano più noto una corposa e variegata compilation intitolata 10 Anni di Tempi D'Oro Tribute Collection, licenziata per la Cinedelic Records. All'interno si trova la vera sorpresa: tante versioni della popolare canzone, da quella punk a quella dub, dall'adattamento folk a quello dance realizzate da un parterre di pezzi da novanta della musica italiana come Modena City Ramblers, Camillas, Tonino 3000, Auroro Borealo, Daniele Baldelli, Ballo ( l'altra metà dei Lunapop di Cesare Cremonini), Vincenzo Vasi, il dj Fresco, Club Paradiso, Bebo Best e tanti altri. Il disco sarà disponibile on line da venerdì 18 dicembre 2020 in tutti i portali digitali.