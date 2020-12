Le acrobazie di un biker e di un pattinatore per promuovere il Natale di Riccione

Attualità

Riccione

| 12:52 - 17 Dicembre 2020

Da sinistra Gabriel Adriani e Alessandro Valorta.



Sono vere e proprie immagini cinematografiche quelle girate per lo spot promozionale di Riccione Christmas Star, il Natale 2020 di Riccione. Le evoluzioni di Alessandro Valorta, un biker e Gabriel Adriani, un pattinatore, nei luoghi più celebri della Perla Verde, allestiti per le festività, regalano l’adrenalina di un Natale diverso seppur in linea con l’eleganza e l’innovazione della Città.



Sarà pubblicato e divulgato domani (sabato 18 dicembre) lo spot creato da NexTime Eventi di Alberto Di Rosa (la stessa azienda che ha curato gli allestimenti e lo show della neve di Viale Ceccarini), scritto e ideato dal direttore artistico Simone Ranieri e diretto da Xu Ruichi, regista e coreografo attivo da anni nel mondo del cinema e della moda e che ha firmato una serie di prestigiosissime collaborazioni fra le quali, numerose, quelle con Disney Channel UK, stesse collaborazioni che può vantare Ohana Creative Studio che ha curato la produzione esecutiva.



Sarà un promo della durata di oltre due minuti che sfrutta inquadrature mozzafiato e tecnologia tipica del mondo del cinema. Tecnologia in azione per regalare allo spettatore, che poi sarà turista, inquadrature emozionali, scene adrenaliniche, tagli affascinanti come le location scelte per far correre i due attori.



La città, gli esercenti, i gestori delle attività di Viale Ceccarini si sono ritrovati immersi per un’intera giornata all’interno di un vero set cinematografico e con lo spirito di collaborazione che li contraddistingue hanno messo a disposizione le loro location e le luci delle loro vetrine. Numerosi i curiosi che hanno attorniato la macchina da presa. Le riprese hanno interessato direttamente, tra i vari locali, il Primodonna Lounge di Viale Ceccarini e Ferretti Boutique che ha anche curato il look dei due performer.



Lo spot rientra nel progetto messo in azione da NexTime Eventi per regalare un Natale speciale alla Città di Riccione, l’azienda sammarinese opera da anni nel mondo dell’innovazione finalizzata alla realizzazione di eventi, show, concerti, progetti di entertainment, festival, appuntamenti di marketing e grandi manifestazioni. Cura ed ha curato tour promozionali per grandi aziende italiane in location speciali o con campagne non convenzionali ed ha grande confidenza con effetti speciali, scenici, musiche e tecnologie che mette al servizio dei propri clienti.



Lo spot è stato scritto e girato in una sola giornata, un tempo brevissimo ma necessario per venire incontro alle esigenze di questo particolare periodo storico, alcune scene si sono protratte fino all’alba per permettere agli attori e ai tecnici di godere senza creare assembramenti della “passeggiata delle stelle” protagonista del rush finale del video.



Simone Bruscia (Coordinatore dell’Assessorato al turismo, sport, cultura, eventi e Direttore di Riccione Teatro): “…decide molto l'azione. Nel video, gli acrobati di questo sogno urbano sono danzatori quasi, coordinano movimenti corse e rincorse con le luci e le scenografie, il mare con la stella sulla battigia innesca tutto, è un viaggio a perdifiato, avvolge d'incanto".



Alberto Di Rosa (Next Time Eventi srl): “Sposando il progetto Riccione Christams Star abbiamo sposato l’idea di innovazione e contemporaneamente di tradizione che contraddistingue questa Città e abbiamo lavorato intensamente per declinarla negli allestimenti, nella playlist musicale, nello show della neve e ora anche nello spot. Riccione offre un sacco di opportunità e per un’agenzia come la nostra lavorare per una realtà come questa è davvero magico”.