Verucchio: padre Bruno del convento di Santa Croce ricevuto per gli auguri dal sindaco

| 12:49 - 17 Dicembre 2020

Il sindaco Sabba e padre Bruno.



Questa mattina (giovedì 17 dicembre) il sindaco Stefania Sabba ha ricevuto Padre Bruno Miele, il padre guardiano del Convento di Santa Croce, per il tradizionale scambio degli auguri natalizi. Un incontro con piacevole sorpresa. Il religioso ha infatti fatto dono all’amministrazione comunale della nuova ‘Guida per il Pellegrino’, volume intitolato ‘Convento Santa Croce dei Frati Minori Villa Verucchio’ scritto dallo stesso Padre Bruno per Pazzini Editore.



L’opera, che rientra nella collana delle guide locali, ha in copertina una bellissima immagine aerea scattata da Luciano Liuzzi, mentre le foto che accompagnano i testi sulla storia del Convento, le tradizione e le curiosità che lo riguardano sono di frate Antonio Furlato.



Nel rinnovare gli auguri al Padre Guardiano e agli altri frati del ‘Cipresso’, il Comune di Verucchio ringrazia tutti i religiosi per il prezioso lavoro che portano avanti nella nostra comunità.