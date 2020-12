Il Comune di Rimini vieta l'affissione di manifesti contro pillola abortiva 

Attualità

Rimini

12:04 - 17 Dicembre 2020

La pillola abortiva RU486, immagine di Buyabortionpillrx via Wikimedia Commons.



La giunta del Comune di Rimini vieta l'affissione dei manifesti contro l'uso della pillola abortiva perché recanti un messaggio "falso, fuorviante e ingannevole". Lo racconta il Corriere di Romagna in edicola questa mattina. Era stata l'associazione Pro Vita e Famiglia a fare domanda in varie città d'Italia per l'affissione pubblica di cartelli contro l'uso della pillola Ru 486. I manifesti ritraggono una donna a terra apparentemente priva di coscienza con in mano una mela addentata e la scritta "Prenderesti mai del veleno? Stop alla pillola abortiva Ru 486. Mette a rischio la salute e la vita della donna e uccide il figlio nel grembo".



La giunta riminese sottolinea che "la definizione di 'veleno' per un farmaco approvato dall'Ema e dall'Aifa, giudicato quindi sicuro dalle massime autorità in materia, rappresenta una comunicazione falsa, fuorviante e ingannevole e non sostenuta da fatti accertati". La pubblicità, per l'amministrazione, "costituisce una comunicazione distorsiva della realtà" e crea "un falso allarmismo senza il supporto dei fatti".