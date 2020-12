Calcio solidale: dal Rimini Fc i regali per i bambini ricoverati in oncologia all'Infermi di Rimini Il bel gesto in vista delle festività natalizie, che trascorreranno lontani dai loro cari

Attualità Rimini | 12:00 - 17 Dicembre 2020 La consegna dei doni questa mattina nel reparto dell'ospedale di Rimini. Il Rimini football club guidato da Adrian Ricchiuti e da Riccardo della Milly giocattoli hanno consegnato giovedì mattina al reparto dell’oncologia pediatrica dell’ospedale Infermi di Rimini una scatola di doni, nella speranza di distribuire un sorriso ai piccoli ricoverati che non potranno trascorrere le vacanze a casa, in compagnia dei loro cari.



Il gesto è stato sottolineato così dal presidente Alfredo Rota: “Siamo contenti di portare avanti questa idea, contando di poter dare un momento di felicità ai piccoli pazienti”.